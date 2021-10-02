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中職》2位前洋投意外站穩韓職舞台 韓媒再次點名兄弟王牌左投

2021/10/02 12:59

卡本特、米蘭達成功轉戰韓職。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前中職洋投米蘭達本季有機會挑戰成為韓職首位三冠王洋投，韓媒認為，他與卡本特的成功表現讓韓職對於台灣職棒改觀。

米蘭達昨在面對LG雙子的比賽先發上陣，主投7局僅挨5支安打無失分，飆出9次三振，拿下第13勝，同時以防禦率2.33、194次三振，重登聯盟三冠王，另外效力韓華鷹的卡本特，雖然僅拿下5勝11負，但防禦率僅3.88，153次三振僅次於米蘭達。

《體育朝鮮》今在報導中再次強調米蘭達從台灣去的外援，內文提到，上述兩位投手今年都成功站穩韓職舞台，「明年賽季台灣出身的外國投手會更多嗎？」

報導指出，韓職以往很少引進效力中華職棒的外援，「很多評價認為無論在台灣投得多好，都與KBO在水準上有一定差距。」

然而在疫情影響下，去年美國職棒的小聯盟賽季全數取消，在沒有實戰的情況下很難引進外援，因此韓職將目光轉往台灣及日本，米蘭達與卡本特最後成為成功的案例。

報導在文末問道，「明年來自台灣的外國選手還會來到韓國嗎？」並直接點名去年在中職拿下16勝、同時成為MVP的兄弟洋投德保拉，稱他是目前最有機會的人選。

德保拉。（資料照，記者廖耀東攝）

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