MLB》就是不給打！水手瘋狂警戒大谷 美球評：完全不給機會耶

Shohei Ohtani | 18 intentional walk



Just look at Shohei casually walking, he knows, everyone knows just call it early pic.twitter.com/BcxmpfBm6c — 大谷翔平 Ohtani Shohei （@shoheisaveus） October 2, 2021

〔體育中心／綜合報導〕天使本季最後一個系列賽，今天在客場出戰水手，大谷翔平第二打席再度獲得故意四壞球，本季第18次故意四壞球領先全美聯。

已經19年沒進過季後賽的水手隊，今年打到現在還有希望爭取外卡，讓西雅圖球迷欣喜若狂，今天主場比賽完售，吸引44196名滿場觀眾入場，創下水手隊本季新高紀錄，每一球觀眾都爆出巨大歡呼。

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大谷今擔任第二棒DH，在第一打席敲出飛球出局，第三局天使以2：1領先，則出現二壘有人無人出局的得點圈有人打擊機會，水手投得很閃，最後變成3壞球後故意四壞球保送大谷。

前一次水手與大谷交手，就已經單場4次四壞球保送大谷。美國轉播單位「Bally Sports West」的球評古比查（Mark Gubicza）在這打席剛開始表示：「看起來像是要跟大谷對決，但真的是這樣嗎？」兩壞球之後又說：「恩完全不給機會對決呢。」

大谷翔平。（法新社）

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