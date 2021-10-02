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MLB》大谷翔平0好3壞叛逆揮棒 美球評：可能要飛去溫哥華了（影音）

2021/10/02 13:06

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使本季最後一個系列賽，今天在客場出戰水手，大谷翔平擔任第二棒DH，很想爭取大聯盟全壘打王寶座的他，出現了在0好3壞球硬是去揮棒，結果打擊平衡跑掉的畫面，讓美國球評驚呼：「一般來說不會去揮的...。」

大谷今天第一打席敲飛球出局，第二打席獲得本季第18次故意四壞球保送，第三打席，正當球數0好3壞，大家以為水手又要故意四壞保送大谷，但此時左投岡薩雷茲投出第4球，是一顆紅中的87英哩速球，大谷立刻揮棒，結果沒打好形成界外球，最後這打席他敲出滾地球出局。

美國轉播單位「Bally Sports West」的球評古比查（Mark Gubicza）驚呼：「翔平0好3壞一般是不會出棒的。」他也替大谷感到可惜：「如果他有掌握到，這球可能已經飛去溫哥華了。」大谷最後第四打席又吞下三振，今天4打數繳白卷，仍落後給大聯盟全壘打王羅培茲有3轟之差，天使剩下最後2場例行賽。

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