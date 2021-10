MLB》大谷翔平0好3壞叛逆揮棒 美球評：可能要飛去溫哥華了（影音）

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使本季最後一個系列賽,今天在客場出戰水手,大谷翔平擔任第二棒DH,很想爭取大聯盟全壘打王寶座的他,出現了在0好3壞球硬是去揮棒,結果打擊平衡跑掉的畫面,讓美國球評驚呼:「一般來說不會去揮的...。」

大谷今天第一打席敲飛球出局,第二打席獲得本季第18次故意四壞球保送,第三打席,正當球數0好3壞,大家以為水手又要故意四壞保送大谷,但此時左投岡薩雷茲投出第4球,是一顆紅中的87英哩速球,大谷立刻揮棒,結果沒打好形成界外球,最後這打席他敲出滾地球出局。

請繼續往下閱讀...

美國轉播單位「Bally Sports West」的球評古比查(Mark Gubicza)驚呼:「翔平0好3壞一般是不會出棒的。」他也替大谷感到可惜:「如果他有掌握到,這球可能已經飛去溫哥華了。」大谷最後第四打席又吞下三振,今天4打數繳白卷,仍落後給大聯盟全壘打王羅培茲有3轟之差,天使剩下最後2場例行賽。

Ohtani got a cookie , damn it if he didn’t miss that this is over pic.twitter.com/tkGfD0nYBM