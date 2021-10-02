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NBA》拒付逾2億台幣薪資 七六人向西蒙斯宣戰

2021/10/02 13:34

B.西蒙斯。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA2021-22賽季即將於本月下旬開打，B.西蒙斯（Ben Simmons）「賣我」風波越演越烈，費城七六人球團決定硬起來，拒付他本季25％薪資，引發各界熱議，甚至解讀為正式向這位明星控球前鋒宣戰。

據美媒《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，B.西蒙斯今日應該收到825萬美元（約2.3億台幣）的本季第2期薪資，但七六人斷然拒絕，並把這筆錢匯入第三方代管帳戶，之後他若持續缺賽，正好直接帳戶扣款。依雙方簽訂合約，七六人支付B.西蒙斯年薪方式分為4期，8月3日已匯出首期，但B.西蒙斯仍堅持躲在洛杉磯不向球團報到，頻頻對外嗆聲之餘，又拒絕當家中鋒恩比德（Joel Embiid）等隊友飛往西岸道德勸說，如今徹底惹毛七六人。　

由於七六人首場季前賽即將5日舉行，屆時B.西蒙斯再缺席恐面臨更多罰款。　美媒《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）認為，雙方已經撕破臉，「七六人此舉非常挑釁，等於關上協商大門。」至於B.西蒙斯是否會鬧到新賽季無球可打？更備受球迷矚目。

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