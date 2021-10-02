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MLB》道奇分區九連霸僅剩1種可能 104勝的衛冕軍有多悲情？

2021/10/02 15:13

巨人封王魔術數字來到M1。（歐新社、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽事進入尾聲，美聯外卡呈現四隊互咬的情況，國聯5支季後賽球隊已確定，不過國聯西區龍頭至今尚未誕生，巨人與道奇今雙雙贏球，巨人封王魔術數字來到M1。

巨人今以3：0完封同區的教士，近期拉出一波7連勝，同時是本季第106勝，追平隊史紀錄；另一方面，道奇今在透納（Trea Turner）雙響砲、包括5局的驚天追平滿貫彈帶領之下，終場也以8：6逆轉釀酒人。

兩隊雙雙贏球後，勝差維持在2場，巨人封王魔術數字來到M1，剩下兩天的比賽只要巨人再贏1場或者道奇再輸1場，國聯西區龍頭就會確定是巨人，道奇想達成分區9連霸，除非將戰線拉長到加賽的第163場。

衛冕軍道奇目前戰績104勝，仍屈居分區第2，根據《ESPN Stats & Info》指出，道奇在明星賽後戰績48勝21敗，是隊史自1953年以來的最佳成績，不過巨人也打出49勝22敗的成績，道奇僅在美國時間9月1日曾短暫以0.5場勝差超越巨人坐上龍頭，也是他們自4月25日後再次獨居龍頭。

道奇與巨人本季有65次在同天贏球，是同聯盟球隊史上第三多，若以同分區球隊來看則是史上第二多，僅次於2001年美聯西區的水手與運動家。

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