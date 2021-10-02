君美盃全國軟式少棒邀請賽登場 台南市長黃偉哲現身開球

第4屆君美盃全國軟式少棒邀請賽今登場，今年有來自9縣市、共18隊少棒隊伍參賽，角逐冠軍獎盃。（記者萬于甄攝）

〔記者萬于甄／台南報導〕第4屆君美盃全國軟式少棒邀請賽為期3天，今在台南仁德中洲棒球場開賽，今年匯集全台計9縣市、18隊角逐冠軍獎盃，台南市長黃偉哲一早也現身球場，與多位民意代表、主辦方等一同開球，並邀請喜愛棒球的球迷朋友前往觀賽，為所有小選手加油打氣。

君美盃全國軟式少棒邀請賽由台南在地企業贊助而生，2019年起回到台南仁德中洲棒球場與歸南國小棒球場舉辦，迄今已是第4屆，成為國小少棒隊的熱門賽事，今年開放報名就立即額滿，而賽事今起至4日一連3天開打。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，歡迎來自各地的少棒選手到台南打球，此外，WBSC世界盃少棒錦標賽（U-12）自2015年起至2027年連續7屆都將在台南舉行，台南可說是少棒世界冠軍的搖籃，因此，歡迎全台的少棒選手來台南逐夢，順道品嘗世界第一的台南美食。

君美盃全國軟式少棒邀請賽去年冠軍由澎湖縣講美國小奪下，亞軍為嘉義縣大崎國小，季軍則是台南市歸南國小，今年各隊仍將在球場上切磋，而其他隊伍的實力也不可小覷，讓賽事備受關注。

主辦單位表示，在疫情獲得控制緩步解封的情況下，小選手們總算有機會上場比賽，不過，各賽事仍會嚴格執行防疫措施，而4日決賽當天，為方便各縣市的師生與家長替選手加油，比賽將在官方粉絲專頁進行全程直播，歡迎大家一同關注賽事，為選手加油喝采。

第4屆君美盃全國軟式少棒邀請賽今在台南仁德中洲棒球場開賽，台南市長黃偉哲（中）受邀出席，與多位民意代表、主辦方等一同開球，為所有小選手加油打氣。 （記者萬于甄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法