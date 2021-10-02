羽球》台灣隊下一站湯優盃 麟洋配、王子維明啟程

李洋與王齊麟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣隊在2021年蘇迪曼盃混合羽球團體賽8強，雖靠著男雙率先搶下首點，惜之後未能延續氣勢，以1：3遭上屆亞軍日本隊逆轉，無緣挺進4強。

台灣本屆少了世界球后戴資穎，以及東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟，雖未以最強陣容出擊，今年仍在小組賽取得2勝1負晉級，完成自2011年起，連6屆挺進8強的傳統。

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昨晚碰上陣容堅強的日本隊，男雙世界排名29的李哲輝／楊博軒打頭陣，靠著強勢進攻以21：13、22：20擊敗古賀輝／齋藤太一，替台灣隊先馳得點。

白馭珀迎戰女單世界排名第5的山口茜，相隔3年再次交鋒，小小白奮力一搏還是難以突破對手的出色攻防，11：21、13：21吞下對戰6連敗。

男單世界排名第4的台灣一哥周天成在纏鬥82分鐘後，16：21、21：19、17：21惜敗球王桃田賢斗，第四點女雙胡綾芳／許雅晴17：21、8：21不敵松本麻佑／松友美佐紀。

台灣隊在8強以1：3不敵日本，結束今年的蘇迪曼盃賽程，接下來將從芬蘭轉戰丹麥，備戰10月9日開打的湯優盃羽球團體對抗賽，「麟洋配」李洋／王齊麟、王子維明天也將從台灣飛往丹麥和球隊會合。

王子維。（資料照，Badminton Photo提供）

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