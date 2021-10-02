晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》安啦！王柏融終結14打數無安打 吳念庭也敲安跑回1分

2021/10/02 20:41

吳念庭、王柏融今都敲出安打。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今繼續在主場迎戰西武獅，台灣好手王柏融此役先發上陣，第三打席敲出安打上壘，終止連14打數無安打，效力西武的另一位台灣好手吳念庭今同樣先發上陣，也敲出一安還跑回1分，終場火腿2：1擊敗西武。

「大王」王柏融昨天沒沒先發，9下在無人出局一二壘有人時，獲代打機會，面對西武終結者平良海馬，擊出中外野超深遠飛球，但遭對方美技沒收，無緣形成安打。今天他先發扛第五棒，前兩個打席都沒能有建樹，不過7局下突破西武先發今井達也，敲出安打上壘，終止14打數無安打的低潮，賽後打擊率微升到0.230。

而吳念庭此役同樣也是扛中心棒次第4棒、守三壘，首打席敲出界外飛球遭接殺，第二打席敲滾地球出局，第三打席敲出中間方向安打上壘，隨後還靠著隊友的滾地球助攻，跑回西武破蛋分，不過7上再度站上打擊區，吞下三振，單場4打數1安打，賽後打擊率維持0.255。

火腿此役在7局下靠著王柏融敲安帶動攻勢，之後髙濱祐仁敲出右外野二壘安打，送回重要超前分，帶領火腿以2：1擊敗西武。火腿洋投R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）6局失1分最後無關勝敗，勝投由中繼1局無失分的堀瑞輝拿下，西武先發今井達也7局僅失2分繳出優質先發，無奈沒能獲得隊友火力支援，苦吞本季第6敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。