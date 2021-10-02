日職》安啦！王柏融終結14打數無安打 吳念庭也敲安跑回1分

吳念庭、王柏融今都敲出安打。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今繼續在主場迎戰西武獅，台灣好手王柏融此役先發上陣，第三打席敲出安打上壘，終止連14打數無安打，效力西武的另一位台灣好手吳念庭今同樣先發上陣，也敲出一安還跑回1分，終場火腿2：1擊敗西武。

「大王」王柏融昨天沒沒先發，9下在無人出局一二壘有人時，獲代打機會，面對西武終結者平良海馬，擊出中外野超深遠飛球，但遭對方美技沒收，無緣形成安打。今天他先發扛第五棒，前兩個打席都沒能有建樹，不過7局下突破西武先發今井達也，敲出安打上壘，終止14打數無安打的低潮，賽後打擊率微升到0.230。

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而吳念庭此役同樣也是扛中心棒次第4棒、守三壘，首打席敲出界外飛球遭接殺，第二打席敲滾地球出局，第三打席敲出中間方向安打上壘，隨後還靠著隊友的滾地球助攻，跑回西武破蛋分，不過7上再度站上打擊區，吞下三振，單場4打數1安打，賽後打擊率維持0.255。

火腿此役在7局下靠著王柏融敲安帶動攻勢，之後髙濱祐仁敲出右外野二壘安打，送回重要超前分，帶領火腿以2：1擊敗西武。火腿洋投R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）6局失1分最後無關勝敗，勝投由中繼1局無失分的堀瑞輝拿下，西武先發今井達也7局僅失2分繳出優質先發，無奈沒能獲得隊友火力支援，苦吞本季第6敗。

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