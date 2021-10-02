中職》開放50％觀眾首日 統一獅「廟宇季」超熱鬧

五府千歲神偶演出。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕因應疫情趨緩，中央疫情指揮中心許可中職開放觀眾至50%、仍須遵守防疫規定，本周末統一獅隊台南主場舉辦「廟宇季」，賽前活動熱鬧滾滾，充滿在地文化。

獅隊除了規劃購票好禮，現場也有獅王神轎趣味擲杯，今天和南鯤鯓代天府合作，南鯤鯓代天府也準備「2020鯤鯓王平安鹽祭御守」贈送給有緣人，並準備南鯤鯓平安鹽祭平安鹽包。賽前活動有協福堂宋江陣演出，和專業傳統技藝表演，讓棒球迷有不一樣豐富滿滿廟宇體驗感受。

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宋江陣開場。（記者陳志曲攝）

宋江陣開場。（記者陳志曲攝）

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰今天賽前開球，他表示：「很開心能夠接受獅隊邀請舉辦廟宇季主題活動，擔任開球嘉賓是我的榮幸，第一次近距離欣賞職棒賽事，且能夠站上投手丘開球，是很難得經驗，也感受身為職棒選手真的很不容易。今年很開心能夠有機會和職棒合作，尤其是在地的冠軍統一獅，透過活動舉辦讓廟宇文化更生活化，雖然今年遇到疫情延期舉辦，但透過活動舉辦，讓每個球迷或信眾心靈上、生活上都有所寄託，這是一個很有意義的結合，期待廟宇和職棒合作能夠持續合作，成為一個創新與傳統文化傳承。」

統一獅啦啦隊演出。（記者陳志曲攝）

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