中職》3局失6分被獅隊打爆 陳冠宇下場後哭了（影音）

陳冠宇（左）遇亂流先發3局掉6分。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿隊今天作客統一獅隊主場，推出陳冠宇先發，和獅隊胡智為上演旅外強投對決。然而陳冠宇今首局就遇到亂流，且此役先發局局都掉分，最後只投完3局就退場，表現不如自己預期，下場後在和總教練曾豪駒說話時，陳冠宇也忍不住落下男兒淚。

擁有多年旅日經歷的陳冠宇，從日職回來打中職，背負很多外界期待，為樂天桃猿出賽已1個月，歷經5場先發仍沒拿到中職首勝，今作客出戰獅隊，對上曾上過大聯盟的胡智為，更倍受外界關注，然而陳冠宇今從開局狀況就不佳，首局在隊友朱育賢失誤後，滿壘時因為暴投先讓獅隊先馳得點，隨後被獅隊陳鏞基擊出3分砲，首局就痛失4分。

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陳冠宇2局下又被羅暐捷、林靖凱連續安打失分，3局則在滿壘時被林岱安擊出高飛犧牲打，總計他僅投3局就失6分（2責失），被5安打、4三振，今天投3局也創下本季最短的先發紀錄。而他退場後，總教練曾豪駒坐到板凳區跟他講話，透過轉播畫面看到陳冠宇紅了眼眶，旋即用球帽將遮住，似乎是落下了不甘心的男兒淚。

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許多球迷、網友紛紛在影片下方留言為他打氣加油，希望他不要放棄，繼續加油，「冠宇加油、再接再厲，繼續投出好成績」、「釋放出來也是好事，有放在心上才會難過，繼續加油，陳陳大丈夫」、「壓力真大，冠宇還是辛苦了，真心祝福你可以一起好好享受在台灣的比賽。」

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