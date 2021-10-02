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全大運田徑》體壇最猛英文老師 42歲許俊傑1萬公尺奪銅牌

2021/10/02 19:56

42歲的台灣大學博士生許俊傑今日他在110年全大運一般男生組田徑1萬公尺決賽奪下銅牌。（運促會提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕42歲的台灣大學博士生許俊傑生涯9次參與全大運，今日他在110年全大運一般男生組田徑1萬公尺決賽，以36分19秒99奪銅牌，即使無法完成衛冕，但他並沒有感到氣餒，未來會繼續熱愛長跑，只要有機會就會來全大運參戰，檢驗自己的訓練成果。

畢業於台大外文系的許俊傑對文學研究十分熱愛，因此他除了會跑步外，已在台大完成碩士學位，如今更在博士班繼續苦讀中。至於他為何會踏上長跑路，原來是大二就被學長找去加入田徑隊，這一跑就跑出興趣。

即使在7年前就成為台北和平高中的英文老師，但許俊傑幾乎每天都會固定進行訓練，無論早晨、晚間都能看到他跑步的身影，而他在去年全大運奪1萬公尺金牌，更創下賽事最老奪金紀錄。

許俊傑過去只要有學籍就會報名參加全大運，主要目的就是檢測自己的訓練結果，本屆雖不敵陸軍專校洪一仁的35分13秒06、中國醫大曾聖文的35分43秒86，無緣完成衛冕，但他其實早就知道要拿金牌有難度，畢竟自己年紀長，身體傷勢多，但未來只要還有機會會繼續參賽，持續突破自己。

許俊傑1萬公尺決賽奪下銅牌。（運促會提供）

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