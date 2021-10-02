晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》陽岱鋼二軍第6轟出爐 一軍全壘打紀錄恐難延續

2021/10/02 20:19

陽岱鋼。（資料照，取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕陽岱鋼今天在巨人二軍轟出本季第6發全壘打，幫助球隊以16：1大勝西武二軍，但他本季在一軍的發揮空間有限，加盟巨人以來每季至少1轟的全壘打紀錄恐難延續。

今年是陽岱鋼和巨人5年合約的最後一年，至今在一軍僅出賽7場7打數敲出1安打，打擊率1成43。過去4季在巨人，陽岱鋼單季最多轟出現在2018年的10轟，也在同年9月17日完成生涯百轟里程碑，去年雖出賽數銳減至38場，但至少也有1轟出現，勉強維持加盟巨人以來每年都開轟紀錄。

只是陽岱鋼今年在一軍的出賽數更少，在8月28日本季首次升上一軍後，只待了15天就下放二軍。今對西武二軍之戰，陽岱鋼擔任先發第7棒右外野手，2局上轟出兩分砲，幫助巨人2：0領先，也是他繼8月5日之後再度開轟。

巨人二軍打線今天大爆發，在陽岱鋼率先開砲後，團隊打線共擊出18支安打攻得16分，「岱桑」個人則是5打數1安打、累計打擊率2成40。

由於陽岱鋼今年在巨人表現機會有限，日媒評估他季後離隊的機率很大，還有報導認為以羅德爭取他加盟的可能性最高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。