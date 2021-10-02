日職》陽岱鋼二軍第6轟出爐 一軍全壘打紀錄恐難延續

陽岱鋼。（資料照，取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕陽岱鋼今天在巨人二軍轟出本季第6發全壘打，幫助球隊以16：1大勝西武二軍，但他本季在一軍的發揮空間有限，加盟巨人以來每季至少1轟的全壘打紀錄恐難延續。

今年是陽岱鋼和巨人5年合約的最後一年，至今在一軍僅出賽7場7打數敲出1安打，打擊率1成43。過去4季在巨人，陽岱鋼單季最多轟出現在2018年的10轟，也在同年9月17日完成生涯百轟里程碑，去年雖出賽數銳減至38場，但至少也有1轟出現，勉強維持加盟巨人以來每年都開轟紀錄。

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只是陽岱鋼今年在一軍的出賽數更少，在8月28日本季首次升上一軍後，只待了15天就下放二軍。今對西武二軍之戰，陽岱鋼擔任先發第7棒右外野手，2局上轟出兩分砲，幫助巨人2：0領先，也是他繼8月5日之後再度開轟。

巨人二軍打線今天大爆發，在陽岱鋼率先開砲後，團隊打線共擊出18支安打攻得16分，「岱桑」個人則是5打數1安打、累計打擊率2成40。

由於陽岱鋼今年在巨人表現機會有限，日媒評估他季後離隊的機率很大，還有報導認為以羅德爭取他加盟的可能性最高。

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