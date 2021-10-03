陳仕朋率悍將對決統一 今日賽事預告與轉播

陳仕朋。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽最後2天，今有3場轉播賽事，光芒對戰洋基、釀酒人對決道奇、水手迎戰天使。水手目前戰績89勝71敗與藍鳥並列美聯外卡第3名、落後紅襪有1勝差，而紅襪則是差外卡第1名的洋基1場勝差，因此洋基只要再勝1場就能保底外卡前二，此役洋基派出當家左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）交手光芒巴茲（Shane Baz），關鍵一戰，洋基能挺進季後賽嗎？至於道奇此役推出烏里耶斯（Julio Urias）先發戰釀酒人王牌柏尼斯（Corbin Burnes），面對巨人的分區封王魔術數字降至M1的局勢，道奇的9連霸業岌岌可危，今會有什麼樣的劇情轉折呢？記得鎖定轉播囉！

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日職也是3場轉播，分別為軟銀對決歐力士、中日對決阪神、西武對決日本火腿，我國好手王柏融、吳念庭有機會同場競技，別忘了鎖定轉播囉！

中職部分有兩場比賽，第一場悍將對決統一要上演土洋對決，由5勝7敗、防禦率3.68的猛威爾先發交手1勝10敗、防禦率4.57的陳仕朋。第二場味全龍迎戰中信兄弟，鋼龍對決陳琥，味全已連2戰力退中信，此役陳琥能幫助球隊逆轉局面嗎？喜愛中職的球迷朋友別錯過囉！

MLB

08:00 光芒@洋基 華視 （D-LIVE）

09:00 釀酒人@道奇 愛爾達體育1台

09:00 天使@水手 緯來體育

日職

12:00 軟銀@歐力士 ELEVEN SPORTS 1、ELEVEN PLUS

13:00 中日@阪神 MOMO綜合台

13:00 西武@日本火腿 ELEVEN SPORTS 2

中職

17:05 富邦悍將@統一獅 MOMO綜合台、愛爾達體育1台、ELEVEN PRIME、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 味全龍@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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