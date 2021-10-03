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亞洲盃女籃》可惜！台灣不敵紐西蘭 連2屆第6名

2021/10/03 07:07

台灣女籃不敵紐西蘭，連續第2屆屈居第6名。（取自FIBA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021年亞洲盃女籃賽在約旦首都安曼進入尾聲，台灣女籃恨天高，強碰人高馬大的紐西蘭陷入苦戰，第2節起遭老冤家拉開差距，最終59：74無緣復仇，寶島娘子軍連續第2屆屈居第6名。

2019年台灣女籃就在第5名之爭遭遇紐西蘭，當時抵擋不住對手禁區火力，第2、3節失分過多，終以56：71落敗。如今雙方人馬又狹路相逢，平均身高僅175公分的台將，汲取兩年前輸球教訓，面對平均身高182公分的紐國天龍陣，開賽穩紮穩打，形成16：16。不料次節豬羊變色，我國攻守突然當機，挨了一波2：12悶棍，失分很快逾雙位數，即使易籃後苦苦追趕，仍無力扳回頹勢，終以15分之差吞敗。

台灣女籃在首度接下總教練重任的「錢姊」錢薇娟調度指揮下，此役以小搏大，怎奈籃板球22：44相差懸殊，禁區失守變成致命傷，三分球3投2中的陳薇安表現最佳，繳出12分、3籃板、2助攻；至於紐西蘭190公分中鋒戴維森（Penina Davidson ）一柱擎天，包辦26分、7籃板，大前鋒珀塞爾（Kalani Purcell）也有12分、10籃板。　

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