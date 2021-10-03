MLB》進季後賽好難！力拚外卡關鍵期 洋基遭轟垮慘輸光芒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕賽前位居外卡龍頭的洋基，只要今天拿下勝利就能取得季後賽資格，不料同區霸主光芒來攪局，B.洛爾（Brandon Lowe）單場三響砲率隊以12：2轟垮洋基，條紋軍的命運還是未定之天。

B.洛爾首局就敲出3分砲給洋基先發蒙哥馬利（Jordan Montgomery）震撼教育，1局下瑞佐（Anthony Rizzo）以陽春砲助隊破蛋；3局洛爾又開砲，與祖尼諾（Mike Zunino）「背靠背」開轟，該局就把蒙哥馬利打退場。

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總計蒙哥馬利今僅投2.2局挨6支安打、包括3發全壘打，失掉7分全是自責分。

厄謝拉（Gio Urshela）在4局以三壘安幫洋基追回一分，但洋基牛棚群上來後也沒能止血，尤其7局金恩（Michael King）又挨了B.洛爾一發陽春砲，接著被連續安打後，洋基換上羅德里奎茲（Joely Rodríguez），不料他一上來就被米德斯（Austin Meadows）扛出一發三分砲，光芒終場就以12：2帶走勝利。

洋基在輸球後，目前僅領先紅襪隊0.5場勝差，若明天能贏球就能取得外卡資格，如果遭光芒橫掃，就可能得落入附加賽，他們預計將推出泰倫（Jameson Taillon）先發。

洋基慘敗光芒。（美聯社）

光芒大勝洋基。（法新社）

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