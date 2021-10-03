MLB》小葛雷諾47轟炸裂締68年壯舉！ 藍鳥5轟保外卡生機（影音）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今迎戰金鶯，當家主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）終結連13場未開轟的情況，敲出本季第47轟出爐，藍鳥全場火力四射，團隊狂炸5發全壘打，終場10：1痛宰金鶯，保住爭奪美聯外卡一線生機。

小葛雷諾上一次開轟已是美國時間9月17日，今首打席就轟2分砲，擊球初速111.7英哩、飛行距離450英呎，助球隊先馳得點，這發全壘打是小葛雷諾本季第47轟，追平名人堂球員馬修斯（Eddie Mathews）1953年的壯舉，並列大聯盟史上22歲以下球員單季最多轟紀錄。

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小葛雷諾。（法新社）

小葛雷諾送上煙火秀後，赫南德茲（Teoscar Hernandez）也開轟，藍鳥首局就取得3：0領先，金鶯2上靠滾地球換回1分，也是團隊全場唯一1分。

藍鳥2下攻勢再起，「春天哥」史普林格（George Springer）夯出3分砲擴大領先，3下藍鳥也持續追加分數，第5局小畢歇特（Bo Bichette）、簡森（Danny Jansen）輪番開轟，藍鳥單場5轟炸翻金鶯。

藍鳥單場5轟炸翻金鶯。（美聯社）

藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah）今主投7局狂飆10次三振，僅被敲1安，失1分責失，拿下本季第9勝。

藍鳥拿下2連勝，距離美聯外卡第二紅襪，僅剩半場勝差，保住爭奪美聯外卡一線生機。但若今天紅襪贏球，與藍鳥勝差將會變為1場，即便如此，藍鳥晉級季後賽機會依舊未絕望。

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