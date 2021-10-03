MLB》洋基重砲又「慢跑」遭罵翻 竟是因為搞不懂規則？（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以2：12慘輸光芒，季後賽資格還是未定之天，全隊陷入低氣壓，此役還發生托瑞斯（Gleyber Torres）怠慢跑壘的插曲，成為賽後話題之一。

當時比賽來到7局下，托瑞斯在兩出局一壘有人情況下上場打擊，2好1壞後被對方投手的滑球誘使揮棒後落空，不過光芒捕手祖尼諾（Mike Zunino）沒能將球確實接進手套，讓球滾到本壘後方，原本有機會形成不死三振，不過由於托瑞斯一開始並未全速跑壘，最後還是在一壘出局。

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托瑞斯「慢跑」不僅被洋基球迷以噓聲伺候，也馬上在社群發酵，賽後總教練布恩（Aaron Boone）受訪時表示，「首先，你就是必須跑，他也很內疚，」隨後他試著為子弟兵解釋，「我認為他應該是覺得一壘有人，所以沒有機會上到一壘，但當時已經是兩出局了、情況不同。」

根據規則，打者在無人、一人出局且一壘壘包上有跑者時，就不構成不死三振的條件，而是直接判定三振出局，但就如布恩所言，兩出局後托瑞斯是有機會上壘的。

布恩表示，托瑞斯可能慢跑了一段後才發現自己必須全力衝刺，不過為時已晚，「他對自己很失望、我們也都從中學習到一課。」資歷4年的大聯盟球星不熟悉規則也讓紐約媒體對他相當失望，《nj.com》直言：「托瑞斯應該好好學習規則。」

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