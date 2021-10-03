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MLB》九局急拉尾盤擊敗國民 紅襪追上洋基並列外卡龍頭（影音）

2021/10/03 08:41

紅襪攀上外卡龍頭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今繼續作客國民，打線在9局發威、狂灌4分，終場就以5：3拿下勝利，戰績來到91勝70敗，與世仇洋基雙雙並列外卡龍頭。

紅襪今在4局靠著德弗斯（Rafael Devers）的陽春砲先馳得點，先發霍克（Tanner Houck）今主投5局飆出8K，沒被敲任何安打無失分，索托（Juan Soto）在8局的高飛犧牲打幫助國民扳平戰局。

9局上，馬丁尼茲（J.D. Martinez）選到保送後，捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）敲出中外野方向深遠三壘安、助隊再度取得超前，下一棒蕭（Travis Shaw）再補上一支安打，紅襪取得3：1領先。

國民決定換投、推出湯普森（Mason Thompson），不料他一上來就挨了赫南德茲（Enrique Hernandez）一發兩分砲，國民雖在9局下靠著史帝文森（Andrew Stevenson）陽春砲追回1分，紅襪終場仍以5：3帶走勝利。

紅襪此役贏球後，與洋基戰績同為91勝70敗，並列外卡龍頭，若明天贏球就能取得季後賽資格，且外卡戰將在芬威球場舉行，輸球就恐落入附加賽。

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