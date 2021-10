MLB》九局急拉尾盤擊敗國民 紅襪追上洋基並列外卡龍頭（影音）

紅襪攀上外卡龍頭。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今繼續作客國民,打線在9局發威、狂灌4分,終場就以5:3拿下勝利,戰績來到91勝70敗,與世仇洋基雙雙並列外卡龍頭。

紅襪今在4局靠著德弗斯(Rafael Devers)的陽春砲先馳得點,先發霍克(Tanner Houck)今主投5局飆出8K,沒被敲任何安打無失分,索托(Juan Soto)在8局的高飛犧牲打幫助國民扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

9局上,馬丁尼茲(J.D. Martinez)選到保送後,捕手瓦茲奎茲(Christian Vazquez)敲出中外野方向深遠三壘安、助隊再度取得超前,下一棒蕭(Travis Shaw)再補上一支安打,紅襪取得3:1領先。

國民決定換投、推出湯普森(Mason Thompson),不料他一上來就挨了赫南德茲(Enrique Hernandez)一發兩分砲,國民雖在9局下靠著史帝文森(Andrew Stevenson)陽春砲追回1分,紅襪終場仍以5:3帶走勝利。

紅襪此役贏球後,與洋基戰績同為91勝70敗,並列外卡龍頭,若明天贏球就能取得季後賽資格,且外卡戰將在芬威球場舉行,輸球就恐落入附加賽。

The Sox and Yankees are tied heading into the final day of the MLB regular season pic.twitter.com/gTbnOFzD8H