羽球》向球王桃田賢斗甜蜜復仇！ 大馬一哥：我能擊敗任何人

李梓嘉向世界球王桃田賢斗甜蜜復仇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕蘇迪曼盃羽球團賽進入尾聲，馬來西亞昨在4強賽不敵日本，無緣挺進決賽，但陣中大馬新一哥李梓嘉向世界球王桃田賢斗甜蜜復仇，也是馬來西亞唯一搶下的一點，賽後李梓嘉表示：「這場比賽展示了自己是最好的球員之一，我可以擊敗任何人。」

馬來西亞在小組賽就與日本同組，當時日本以4：1搶下勝利，李梓嘉在第3點男單以18：21、10：21不敵桃田賢斗。不過兩隊都成功晉級8強，日本擊敗台灣、馬來西亞拍落印尼，雙方4強賽再度會師。

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昨4強賽交鋒，日本靠小林優吾/保木卓朗擊敗謝定峰/蘇偉譯搶下第一點男單，第二點女單山口茜也順利過關，不過男單桃田賢斗遭遇硬仗，最終以20：22、19：21遭李梓嘉直落二，但馬來西亞未能延續男單贏球氣勢，第四點女雙不敵日本組合松本麻佑/松友美佐紀，最終無緣爭冠。

雖然馬來西亞再度敗在日本手上，但BWF賽後撰文稱讚李梓嘉，指出他面臨了一場必勝的局面，拿出比小組賽碰到桃田賢斗時，更有活力、多變的打法，以更主動的方式進攻，且頻頻化解桃田猛烈的殺球，最終得到了勝利的回報。

李梓嘉受訪表示：「我無法描述我的感受，很興奮也很開心，我向世界上球迷和馬來西亞球迷展現了我的實力，證明我是最好的球員之一，我可以擊敗任何人，搶下第一局很關鍵，你需要在與他（桃田賢斗）的比賽中投入大量的體力，第一局後，我的信心向上提升，我試圖讓自己平靜下來，很高興能贏球，他是一名強大的防守球員，你必須拿出多變的打法，這是一場艱難的比賽。」

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