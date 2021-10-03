MLB》奪冠熱門最後戰績不及五成 教士傳將開除總教練

丁勒傳將因戰績不佳遭開除。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季前劍指世界大賽的教士，卻迎來一個失望賽季。根據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）消息指出，教士預計將開除總教練丁勒（Jayce Tingler），為季後重整開啟第一槍。

今年40歲的丁勒僅執掌教士兩個球季就交出兵符，去年縮水賽季他帶領球隊闖進自2006年以來的首次季後賽，也讓球隊看到曙光，季外大肆補強，不僅與陣中游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）簽下14年大約，並找來達比修有、史奈爾（Blake Snell）、瑪斯古夫（Joe Musgrove）等強投助陣，希望能夠問鼎總冠軍。

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不料教士本季遭遇嚴重傷兵問題，小塔提斯雖然繳出MVP等級數據，但整季都受到肩傷困擾；輪值要角史奈爾、派岱克（Chris Paddack）、拉梅（Dinelson Lamet）也前後進入傷兵名單，並且表現不如預期，美國媒體更直言，這是教士隊史最失望的一個賽季。

教士在8月10日以前，仍以67勝49敗力拚晉級季後賽，但他們隨後就像洩了氣的皮球一樣，戰績一落千丈，目前80勝82敗，本季勝率確定不及5成，總教練丁勒首當其衝，成為球隊第一個開刀對象。

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