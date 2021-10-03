MLB》梅登透露大谷翔平2022使用說明書 日媒更關注「三刀流」

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季以二刀流襲捲聯盟，也向外界證明除了上古時代的貝比魯斯，在現今這個年代也有人能夠在投打兩端同時繳出上乘表現，關於大谷翔平明年的「使用說明書」，天使總教練梅登（Joe Maddon）今在受訪時也做出初步回應。

進入旅美第四年，大谷翔平本季擺脫傷勢陰霾，在打擊端上曾一度是聯盟全壘打王，截至今天賽前繳出打擊率2成58、45轟、26盜壘的成績，8支三壘安在聯盟獨佔鰲頭；已經確定不會再踏上的投手丘，大谷今年寫下9勝2敗防禦率3.18，雖然無緣百年紀錄，不過依舊是美聯MVP最熱門的人選。

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日本媒體《Full Count》指出，大谷翔平今年在登板前一天及後一天都不再休兵，成績取得大幅提升，總教練梅登今在受訪時也表示，「沒有任何改變的理由」，意即大谷明年的出賽方式應與今年大致相同。

另外，天使作客國聯球隊時，大谷翔平若沒有登板投球大多只能坐板凳，梅登今則表示，如果國聯明年還是沒有採用指定打擊制的話，重要的比賽可能會讓大谷上場。

日本媒體認為，梅登這番話可能暗示「外野手大谷」將解禁，大谷本季曾守過4場右外野、1場左外野，明年是否會從二刀流到有時變為三刀流，值得關注。

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