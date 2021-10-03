網球》整個網壇只有她辦到！前女雙球后獲金氏世界紀錄認證

史瑞波妮克獲金氏世界紀錄認證。（取自WTA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕前女雙球后、40歲的斯洛維尼亞好手史瑞波妮克（Katarina Srebotnik），在生涯初期曾寫下一項網壇至今僅有她辦到的紀錄，這個壯舉在近期獲得金氏世界紀錄認證。

1998年，17歲的史瑞波妮克首度參加巡迴賽等級的女雙賽事，與同胞克里贊（Tina Križan）搭檔，在克羅埃西亞的馬卡爾斯卡公開賽一路過關斬將高捧冠軍。

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隔年，她正式進入職業賽場，女單初亮相就在葡萄牙的艾斯特里公開賽一路打進決賽，並擊敗匈牙利的庫蒂-基什（Rita Kuti-Kis）成功封后；6週後首度踏入大滿貫賽場，在法網與南非選手諾瓦爾（Piet Norva）合拍奪冠，當時她才18歲又83天。

在單打、雙打、混雙的職業賽首站都拿下冠軍，放眼男網、女網，除了史瑞波妮克之外，無人能辦到，有趣的是，她一直都不知道自己達成多麼了不起的成就，直到2013年有位記者向WTA建議可以申請金氏世界紀錄認證。

史瑞波妮克近期在斯洛維尼亞WTA250等級的波爾托羅女網賽現場獲頒證書，她在致詞時表示，「我必須捏捏我自己，因為能獲得這個肯定太不真實了，在這些賽事奪冠對我來說只是生涯的起點，但今天獲獎好像生涯的一切都獲得認可了。」

「要在單打賽事首站奪冠就很難了，何況是三個項目都做到，我做再大的夢都不會設這樣的目標給自己，說實話我不知道自己怎麼辦到的。」

史瑞波妮克生涯曾拿過4座單打冠軍、39座雙打冠軍，以及5座大滿貫混雙冠軍，2011年在溫網奪下女雙冠軍時，曾坐上女雙世界球后寶座。

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