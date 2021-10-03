U23世界盃》古巴隊將近一半下落不明 記者：史無前例的叛逃

U23世界盃古巴代表隊。（取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕古巴在稍早U23世界盃賽事以3：5不敵哥倫比亞，本屆以第4名作收，賽後再傳出2名球員叛逃，這次代表隊已經累積11名球員出走。

根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）指出，古巴賽前就已有9名球員下落不明，賽後又傳出2名選手，19歲的外野手小查佩利（Loidel Chapellí Jr.）以及23歲的亞尼斯（Yandy Yanes）離開飯店，此次叛逃人數11人，已將近登錄名單23人的一半。

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羅梅洛指出，效力古巴聯賽卡馬圭隊的國家隊常客小查佩利是最受大聯盟球探矚目的選手之一，兩人是在球隊結束比賽回到飯店後，約在墨西哥時間下午5 點到6點間離開飯店。

「這場U23世界盃史無前例的叛逃仍在繼續，」根據羅梅洛掌握的消息來源指出，古巴隊會在接下來幾個小時搭巴士到奧夫雷貢城，並會從那裡搭機前往墨西哥城，在當地時間週一回到哈瓦那。

Fuentes: Otros dos peloteros abandonan el hotel de Cuba en Hermosillo. Se trata de Loidel Chapellí Jr. （19） y Yandy Yanes （23）, ambos de Camaguey. Las salidas suben a 11, casi el 50% de la nómina. Chapellí Jr. es uno de los jugadores más buscados por los scouts de MLB. pic.twitter.com/BJxopBjvCD — Francys Romero （@francysromero10） October 3, 2021

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