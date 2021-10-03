晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》關鍵戰扯洋基後腿 蒙哥馬利：就是投不出好球...

2021/10/03 10:45

蒙哥馬利。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在今天關鍵一戰之前，洋基28歲先發投手蒙哥馬利累計6勝6敗、防禦率3.49，用整季表現證明自己是先發輪值中表現穩定的成員，但登板後他只投2.2局就挨3轟失7分吞下本季最慘一役，賽後檢討時表示，投不出好球是原因之一，在球數落後時無法貫徹配球策略。

美聯外卡競爭激烈，原本此役之前洋基居外卡第1，紅襪以1場勝差落後，但在洋基以2：12不敵光芒，且紅襪以5：3擊敗國民後，兩隊已經扯平，而藍鳥10：1擊敗金鶯，更在外卡爭奪只差基、襪1場勝差。

在例行賽倒數第2戰登板，且是爭奪外卡的關鍵戰役，蒙哥馬利卻搞砸本季最重要的一場先發，他在賽前本季只被左打打出兩發全壘打（累計136個打席），但此役卻遭左打洛爾兩發3分砲重擊。

「通常我對左打都投得不錯。」蒙哥馬利表示那兩轟一次是首局速球被打，一次是3局變速球遭逮中，「洛爾是個好打者，兩次都被他掌握住了，只能希望下次會更好。」更慘的是，蒙哥馬利在3局先遭5棒洛爾砲擊，6棒祖尼諾又接著開轟，也讓他該局未投完就退場，是今年先發局數最短一役。

在此役走鐘之前，蒙哥馬利今年對光芒累計5場先發28.1局只失10分責失分，但這場2.2局就掉7分責失分，也對他的防禦率造成重擊。投不出好球是另一原因，他這場用71球（44顆好球）送出3次保送，「就是投不出好球，在有些情況球數落後，導致配球策略無法貫徹。」蒙哥馬利吞下最慘痛的一敗，賽後累計6勝7敗、防禦率3.83，而洋基明天最後一場對光芒，面臨非贏不可的巨大壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。