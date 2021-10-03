MLB》關鍵戰扯洋基後腿 蒙哥馬利：就是投不出好球...

蒙哥馬利。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在今天關鍵一戰之前，洋基28歲先發投手蒙哥馬利累計6勝6敗、防禦率3.49，用整季表現證明自己是先發輪值中表現穩定的成員，但登板後他只投2.2局就挨3轟失7分吞下本季最慘一役，賽後檢討時表示，投不出好球是原因之一，在球數落後時無法貫徹配球策略。

美聯外卡競爭激烈，原本此役之前洋基居外卡第1，紅襪以1場勝差落後，但在洋基以2：12不敵光芒，且紅襪以5：3擊敗國民後，兩隊已經扯平，而藍鳥10：1擊敗金鶯，更在外卡爭奪只差基、襪1場勝差。

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在例行賽倒數第2戰登板，且是爭奪外卡的關鍵戰役，蒙哥馬利卻搞砸本季最重要的一場先發，他在賽前本季只被左打打出兩發全壘打（累計136個打席），但此役卻遭左打洛爾兩發3分砲重擊。

「通常我對左打都投得不錯。」蒙哥馬利表示那兩轟一次是首局速球被打，一次是3局變速球遭逮中，「洛爾是個好打者，兩次都被他掌握住了，只能希望下次會更好。」更慘的是，蒙哥馬利在3局先遭5棒洛爾砲擊，6棒祖尼諾又接著開轟，也讓他該局未投完就退場，是今年先發局數最短一役。

在此役走鐘之前，蒙哥馬利今年對光芒累計5場先發28.1局只失10分責失分，但這場2.2局就掉7分責失分，也對他的防禦率造成重擊。投不出好球是另一原因，他這場用71球（44顆好球）送出3次保送，「就是投不出好球，在有些情況球數落後，導致配球策略無法貫徹。」蒙哥馬利吞下最慘痛的一敗，賽後累計6勝7敗、防禦率3.83，而洋基明天最後一場對光芒，面臨非贏不可的巨大壓力。

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