NBA》湖人新三巨頭合體再等等！ 熱身賽首戰星度大減

湖人明日將有許多主力球員休兵。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕湖人熱身賽首戰將在明日對決籃網，紫金大軍休賽季重兵補強，這場熱身賽外界期待已久，不過想看到湖人全新面貌的球迷可能要失望了，據主帥沃格爾（Frank Vogel）透露，明日將有許多主力球員休兵。

NBA季前熱身賽將於明天點燃戰火，為新賽季揭開序幕，首場熱身賽就安排兩大強權對決，由湖人交鋒籃網，但湖人總教練沃格爾指出，明日「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、詹姆斯（LeBron James）、「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、亞里札（Trevor Ariza）都不會上場，前3者是單純休息，亞里札則是腳踝還有痠痛，這幾天也無法訓練。

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但沃格爾表示，明日的熱身賽A.戴維斯（Anthony Davis）會披掛上陣，「他上賽季因傷錯過了比多比賽，許多時間都只能專著便服在場邊，他想要上場，我們會選擇支持他。」即便如此，湖人還是會控制A.戴維斯的出賽時間，可能只會讓他打一節。

籃網方面，總教練奈許（Steve Nash）雖然沒有給出明日先發球員，但他已率先預告，陣中三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving），以及葛瑞芬（Blake Griffin）、射手哈里斯（Joe Harris）都確定休兵，讓這場熱身賽星度大減。

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