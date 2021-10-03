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MLB》太空人4轟灌倒運動家 確保季後賽首輪主場優勢（影音）

2021/10/03 12:37

阿瓦瑞茲三分砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天靠著全場4轟助力，終場10：4轟垮運動家，並取得季後賽首輪主場優勢。

太空人贏球後，戰績來到94勝67敗，勝場僅次於今天剛破百勝的光芒，獨居美聯第2，他們也確保在首輪季後賽能先在主場養精蓄銳備戰來訪的白襪。白襪目前93勝68敗，雖只落後太空人1場勝差，但與太空人對戰成績僅2勝5敗，明天就算贏球追平勝場，首輪也只得從客場打起。

首局太空人雖遭攻破2分落後，但他們下個半局馬上回應，前新人王阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）掃出三分砲，硬是逆轉比數。2局下太空人攻勢再起，卡斯楚（Jason Castro）補上陽春砲，並靠串聯安打攻佔滿壘，隨後柏格曼（Alex Bregman）滾地球送回1分。3局下，古利爾（Yuli Gurriel）再夯一轟擴大領先，總計太空人前3局就扛出3發全壘打，奠定比賽勝基。

太空人今天全場狂掃13安，除了三壘手柏格曼外全員敲安，「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）更是單場4安演出。小將塔克（Kyle Tucker）攻守俱佳，不僅轟出本季第29轟，並在6局上，美技接殺坎普（Tomy Kemp）可能形成的三分砲，成為球隊致勝功臣。

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