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MLB》道奇力退釀酒人寫52年新猷 分區9連霸尚未夢碎（影音）

2021/10/03 12:43

〔體育中心／綜合報導〕只要此役輸球就落入外卡戰的道奇，今靠勝投王烏里耶斯（Julio Urias）繳出6.1局僅失1分的好投，加上打線3轟挹注，終場以8：3擊敗釀酒人，目前依舊在國聯西區落後巨人一場勝差。

道奇今在首局就靠著透納（Justin Turner）的三分砲取得3：1領先，4局史密斯（Will Smith）的高飛犧牲打助隊再下一城、該局道奇再靠波洛克（A.J. Pollock）的兩分砲一口氣取得6：1領先。

席格（Corey Seager）在5局轟出本季第16發全壘打助隊再添1分，8局下道奇攻勢再起，馬恩西（Max Muncy）掃出右外野方向二壘安，助隊拉開至7分差；釀酒人雖在9局企圖反攻、拿下2分，終場還是以3：8不敵國西強權。

烏里耶斯今登板6.1局僅挨1支安打、失掉1分，另有2次保送、7次三振，順利收下本季第20勝，也成為自2011年克蕭（Clayton Kershaw）後，聯盟首位在滿25歲前可以單季拿下至少20勝的投手。

道奇拿下本季第105勝，也是自1969年以來衛冕冠軍最多的勝場數，更重要的是，與今天輸球的巨人維持在一場勝差，只要明天再贏球且巨人落敗，兩隊就必須進行第163場的附加賽來決定誰是最終的國聯西區王者。

道奇拿下本季第105勝。（美聯社）

烏里耶斯收下本季第20勝。（今日美國）

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