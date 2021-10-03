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台南市體育節表揚111人 4東奧、帕奧選手獲菁英獎

2021/10/03 12:56

台南市九九體育節表揚，在東京奧運及帕運表現出色的方莞靈（左3）、方振宇（右1）、程銘志（右3）及陳柏任，獲得菁英獎，由市長黃偉哲（左2）頒獎。陳柏任因參加全大運由他人代領。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市今天舉行「九九體育節表揚大會」，共有96名個人及15個團體或單位獲獎，在東京奧運表現出色的舉重選手方菀靈及陳柏任，以及東京帕運選手程銘志、方振宇均獲得菁英獎。

表揚大會於新南國小舉行，因應防疫，由台南市長黃偉哲以不接觸的方式頒發獎座給受獎者。黃偉哲說，今年是體育界豐收的一年，從奧運、帕運到自由潛水的世界錦標賽，讓台灣被世界看見，這些都要歸功於選手和他們背後的教練，感謝為台南爭光的每一位體育人，市府的努力也要迎頭趕上，尤其2年後台南要舉辦全國運動會，一定會加強軟硬體設備，讓台南的體育成績更加發光發熱。

台南市九九體育節表揚大會，共表揚111名個人及團體。（記者劉婉君攝）

會中表揚5位終身成就獎，資深桌球裁判梁國圖，協助各項桌球賽事逾20年，負責協調賽程、工作人員及調度比賽所需設備，是比賽中不可或缺的靈魂人物，更是頒獎台下的幕後英雄；行政院體育運動發展委員會委員陳宏明，則在推動台南市橄欖球運動居功厥偉，培養許多選手入選國家代表隊。其他得主還有蔡崇濱、羅聰明以及黃陽明等台南市體育界的重量級前輩。

獲得菁英獎的有東京奧運女子舉重49公斤級第4名的方莞靈、男子舉重96公斤級第5名的陳柏任，以及東京帕運羽球SU5級單打第4名的方振宇、桌球TT5級單打第5名的程銘志。他們的教練林玥礽、紀世清與林佳蓉也同樣獲獎。

體育處表示，體育節重頭戲「運動嘉年華」將於10月24日於永華體育園區熱鬧登場，屆時將有多元體育展演及運動體驗。

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