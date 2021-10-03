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全大運》「跨欄女神」謝喜恩100跨欄重返榮耀 個人第7金入袋

2021/10/03 12:37

謝喜恩。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕經過東京奧運洗禮，台灣師大「跨欄女神」謝喜恩持續進化，今在110年全大運田徑公開女子100公尺跨欄決賽，以13秒44勝過學妹林詩亭的13秒53，奪下個人全大運第7面100跨欄金牌。

謝喜恩是2000年雪梨奧運陳淑娟後，首位出征奧運女子100公尺的選手，即使在五環殿堂只跑出12秒49無緣晉級，甚至自嘲去奧運簡直就是被電，至少累積不少經驗，奧運結束後回到專攻的100跨欄後，自覺起跑有很大的進步。

值得一提的是，謝喜恩是近年國內女子100跨欄的指標選手，在2013年全大運首奪100跨欄金牌，並在後兩屆都摘金，締造三連霸。謝喜恩在2016年全大運把金牌讓給台灣體大劉亞君，但在2017、2018及2019年又風光締造三連霸。

林詩亭去年粉碎謝喜恩的四連霸美夢後，已在攻讀博士班的謝喜恩今討回金牌，個人全大運100跨欄累積7金、2銀。

至於林詩亭2019年全運會崛起後，本屆全大運因生理期導致身體狀況不佳，無緣個人全大運第2金，她因備戰全運會所以調整生理期的時間，屆時瞄準全運會二連霸，並挑戰打破個人最佳13秒04。

謝喜恩、林詩亭。（記者林岳甫攝）

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