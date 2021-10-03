U23世界盃》粉碎墨西哥2連霸美夢！ 委內瑞拉勇奪賽史首冠

委內瑞拉奪冠。（取自官網）

〔體育中心／綜合報導〕U23世界盃棒球賽今日落幕，稍早委內瑞拉以4：0完封地主墨西哥，粉碎衛冕軍墨西哥2連霸美夢，委內瑞拉奪賽史首冠，也突破上屆季軍成績。

委內瑞拉在複賽就曾以7：1擊敗過墨西哥，今推出陣中21歲右投拉米瑞茲（Wikelman Ramirez）掛帥先發，拉米瑞茲全場一夫當關，完投7局用86球，僅被敲3安無失分，另有4三振、1保送，徹底封鎖衛冕軍打線，終場拿下勝投。拉米瑞茲在本屆賽會一人就拿下3勝，出賽4場，共投12.2局、防禦率僅1.11。

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拉米瑞茲。（取自官網）

委國首局就靠對方失誤，加上自身打線安打拿下2分，3下攻勢再起，先靠高飛犧牲打進帳第3分，隨後第5棒費南德茲（Juan Fernandez）開轟換回第4分，委內瑞拉就靠這4分奠定勝基。

委內瑞拉最終擊敗墨西哥，奪下U23世界盃冠軍，突破上屆第三名成績，委國本屆賽會展現優異投打成績，僅僅吞下一敗，是在預賽時敗給巴拿馬。

本屆U23世界盃最終名次如下：

1.委內瑞拉

2.墨西哥

3.哥倫比亞

4.古巴

5.巴拿馬

6.台灣

7.尼加拉瓜

8.南韓

9.多明尼加

10.荷蘭

11.德國

12.捷克

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