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MLB》史上最詭譎賽季？例行賽僅剩一場 6隊命運還是未定之天

2021/10/03 14:40

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟2021年例行賽即將在明天進行最後一天賽程，目前還有1個分區尚未確定龍頭，4支球隊要競爭所剩的2個季後賽名額，詭譎戰況相當罕見。

在今天藍鳥贏球後，美聯東區有4支球隊拿下90勝，是史上第二次，也是各聯盟畫分為3個分區以來首次，除了龍頭光芒外，其他3支球隊要與水手競爭2個外卡席次。

紅襪與洋基目前以91勝70敗並列外卡第一，水手與藍鳥則以90勝71敗，落後基、襪1場勝差，若洋基與紅襪明天雙雙贏球就確保兩隊會在芬威球場進行外卡戰。

另一方面，水手與藍鳥明天只要輸球就是淘汰，若水手與藍鳥都獲勝且基、襪有一隊輸球，就是三隊搶外卡二的位置，若水手與藍鳥只有一方獲勝，基、襪也有一隊輸球，就是91勝的兩隊爭取外卡二。

洋基與紅襪如果明天都輸，藍鳥、水手僅有一隊贏，就是三隊打附加賽搶2張外卡；最後若基、襪雙雙輸球，且水手與藍鳥都拿下勝利，則會形成四隊都是91勝的局面，屆時就會兩兩對戰，勝者獲得外卡資格。

國聯部分就單純許多，國西成為史上第一個有兩隊至少拿下105勝的分區，目前道奇以105勝落後給巨人1場勝差，若明天道奇輸球或巨人贏球，龍頭就確定會是巨人，反之則兩隊必須進行163場附加賽，贏者分區封王、輸者與紅雀進行外卡戰。

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