拳擊》鐵拳警花蕭昱晴身手俐落 練拳後辦案更有勁

鐵拳警花蕭昱晴。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕第三季威爾力斯盃全國拳擊俱樂部聯賽，本週末在台中台灣體大拳擊館重燃戰火，全台共33個拳擊俱樂部145人熱情捧場，迴響超過前兩季，主辦單位基於防疫考量，避免人潮擁擠，只精選48人進行24場對決，代表「鐵拳」的警花蕭昱晴「初試啼聲」，雖以1：2惜敗，但她奮戰不懈，拳拳到位，雖敗猶榮。

目前任職台中第五分局文昌派出所的蕭昱晴現年29歲，身高167公分，剪著一頭短髮，更添俐落身手，看起來就像個精力充沛的小伙子。

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裁判傅東光表示，蕭昱晴第一回合表現略高一籌，但對手冼民憲年輕、體力好，第二回合雙方打平，到了第三回合，對手就佔上風。「拳適能」冼民憲年僅22歲，就讀世新大學圖傳研究所一年級，出拳迅猛，有運動員的底子。

「鐵拳」 負責人表示，蕭昱晴才剛起步，來日方長，她最大的心願是代表我國參加世界警消運動會拳擊賽，為國爭光，透過全國俱樂部拳擊聯賽，正好檢測待加強的部分。

蕭昱晴透露拳擊運動不只強身，還可以提升工作效率，一舉兩得。「練拳後精神體力都比以前好，甚至在處理一些民眾糾紛，都更有信心。」

第三季全國俱部拳擊聯賽，原訂8月舉行，因疫情延至10月2日，除了比上一季多了12個俱樂部報名外，首度增加「踢拳」項目，「台北格鬥TMMA」負責人邱郁智表示，踢拳比拳擊的節奏更明快，得分方式更多元，但與泰拳使用拳、腿、肘、膝所謂「八臂」的攻擊方式不同。「踢拳是以空手道和跆拳道的踢腿方式攻擊，受規則高度規範，安全性更高。」

「鐵拳」警花蕭昱晴（右）以不敵「拳適能」冼憲民（左）。（官方提供）

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