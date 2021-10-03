日職》含淚飆出生涯最後三振 手帕王子：原本不想哭的（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿斎藤佑樹在日前宣布退休的消息，今天他在火腿二軍比賽中完成生涯最後一次登板投球，他含著眼淚送出自己的最後一次三振，隨後便退下球場，結束11年球員生涯。

斎藤佑樹在6局上半登板對決橫濱乙坂智，儘管球速最快才133公里，這位在生涯不斷遭受大小傷勢的投手依舊奮力甩動他的右手，在全場觀眾「加油」聲與鼓掌聲中邊流淚邊投球，最後在第5球用132公里的外角球讓乙坂智揮棒落空被三振。

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賽後斎藤佑樹說道：「我原本不想哭的，是幸太郎害我哭的，他對我說棒球是追求結果的運動，希望你可以至少在最後享受它。」清宮也說道，觀看斎藤佑樹的甲子園比賽是他開始棒球生涯的契機，因此在他眼中斎藤永遠都是明星。

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