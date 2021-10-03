全大運》東奧舉重國手再創佳績 陳柏任摘金並3破全國紀錄

110全國大專校院運動會，長榮大學陳柏任在公開男子組舉重102公斤級，以抓舉168公斤、挺舉196公斤、總合364公斤奪冠，並刷新全國紀錄。（圖由成大提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕110全國大專校院運動會復賽第3天，東京奧運舉重國手再創佳績，國立台灣師範大學陳玟卉，於公開女生組71公斤級，以抓舉97公斤、挺舉117公斤、總和214公斤，奪下金牌；長榮大學陳柏任則在公開男子組舉重102公斤級，以抓舉168公斤、挺舉196公斤、總合364公斤奪冠，並刷新全國紀錄（原紀錄抓舉167公斤、挺舉195公斤、總合362公斤。）

陳柏任是台南市東原國中舉重隊第１代學生，在東京奧運以抓舉平全國紀錄176公斤、挺舉205公斤破全國紀錄、總和破全國紀錄的381公斤，拿下男子96公斤級第5名，他也是目前男子96公斤級與102公斤級共6項全國紀錄保持人。

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陳柏任獨立內向，是苦練型的選手，此次全大運復賽的舉重場地就在長榮大學，他也展現優異的表現，寫下好成績。

而公開男子組102公斤級亞軍的輔仁大學王淨傑，也以挺舉191公斤創大會紀錄（原紀錄190公斤）。

110全國大專校院運動會舉重公開女生組71公斤級，國立台灣師範大學陳玟卉以抓舉97公斤、挺舉117公斤、總和214公斤，奪下金牌。（圖由成大提供）

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