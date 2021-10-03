全大運》左手腕骨折神速恢復 王偉旭奪100公尺生涯第2金

王偉旭奪全大運100公尺生涯第2金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕台灣體大王偉旭在3月因訓練發生意外，導致左手腕骨折，還好他恢復神速，今天在110年全大運公開男子100公尺決賽以10秒53奪金，即使成績還是沒能突破，但至少他已可以回到場上競速，並續朝突破10秒30大關的目標邁進。

王偉旭3月遭逢生涯最嚴重傷勢，且還是跑步需擺動的手部，他開刀復健花3個月，現階段傷勢恢復9成，只是身體狀況無法調整至最佳，上半身肌肉都快消失。事實上，王偉旭在傷勢前臥推至少100公斤，結果傷後即使舉15公斤就痛得哇哇叫，現在已可以臥推40公斤，希望能趕快把傷養好。

請繼續往下閱讀...

在嚴重受傷後，王偉旭回到熟悉的田徑場奮戰，即使對成績沒有很滿意，但也知道自己好不容易走出傷勢低潮，再來就是更努力訓練，期待能突破生涯最佳10秒34，並在明年代表台灣出征杭州亞運，挑戰4×100公尺接力獎牌。

自2019年全大運後，王偉旭又一次拿到100公尺金牌，他下午和葉守博、文華佑、宋岳峻再以40秒27，為台體大贏得公開男生組田徑4×100公尺接力，而王偉旭單日兩金進帳，堪稱今日田徑場最大贏家。

王偉旭（左）奪全大運100公尺生涯第2金。（記者林岳甫攝）

王偉旭奪全大運100公尺生涯第2金。（記者林岳甫攝）

王偉旭奪全大運100公尺生涯第2金。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法