中職》獅隊「廟宇季」壓軸日 安平開台天后宮主題活動

賽前活動。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕本週統一獅「廟宇季主題活動」與龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮合作，將棒球場變身為廟宇風格，場內、外燈籠海佈置，讓民眾彷彿來到廟宇看球。

今日統一獅與安平開台天后宮棒球日主題活動，廟宇季壓軸登場，場外特別安排許多豐富好玩遊戲攤位，其中包括「萊恩金紙筆記本」，「屬於我的棒球籤詩」、「有球必應趣味擲杯」、「獅王神轎遶境」，每個活動都讓現場棒球迷有不同的廟宇季活動體驗。

請繼續往下閱讀...

安平開台天后宮是獅隊長期合作好夥伴，2016年獅隊蒞臨安平開台天后宮結合在地舉辦開訓活動，去年獅隊勇奪總冠軍，封王遊行首站就來到安平開台天后宮，由總教練林岳平率隊到現場還願，今年5月9日統一獅廟宇季也特別安排總教練林岳平、選手古林睿煬、林靖凱與安平在地民眾進行球迷會，也吸引許多球迷共同參與。

統一獅與安平開台天后宮棒球日，賽前也特別邀請禾一文化傳承舞團帶來家將街舞表演，帶來融合藝術、創新、歷史的表演。本日賽事開球嘉賓特別邀請安平開台天后宮主委盧友禮擔任開球投手，而總幹事林國明擔任打擊嘉賓，陳重羽擔任開球捕手，為今日賽事開出漂亮好球。

安平開台天后宮主委盧友禮表示：「很開心能夠與統一獅持續合作，雙方分別在廟宇及運動都是具代表性及指標性，更是台南在地文化結合，透過合作也是正向力量的結合，非常充滿意義，希望透過廟宇季合作，讓更多年輕民眾認識在地廟宇文化，透過不同型態呈現，讓廟宇文化充滿樂趣。而能夠站上投手丘開球是一件很榮幸的事情，也期許和獅隊合作能夠長長久久。」

統一獅總經理蘇泰安表示：「很感謝這次廟宇季龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮共同合作，透過與在地文化結合，提升民眾對球隊認同感，這是一個很接地氣的廟宇活動，也是職棒首創，期待未來能夠持續與更多廟宇合作，讓廟宇與棒球的結合成為獅隊傳統活動，這次活動舉辦過程中，也經歷疫情延期舉辦，更讓我們更感受心靈上支柱也是一份正面力量。」

賽前活動。（統一獅提供）

賽前活動。（統一獅提供）

開球。（統一獅提供）

賽前活動。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法