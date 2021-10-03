NBA》跟錢過不去？西蒙斯最多每場罰逾800萬台幣

B.西蒙斯。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA2021-22賽季將於本月下旬開打，B.西蒙斯（Ben Simmons）「賣我」風波越演越烈，費城七六人球團已經硬起來，暫時凍結其本季25％薪資，據《ESPN》的NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，若這位明星控球前鋒堅持不打，本季最多每場挨罰30萬美元（約844萬台幣）！引發各界熱議。

七六人訓練營已經展開，與球團徹底鬧翻的B.西蒙斯，持續神隱抗爭拒絕報到，馬克斯依聯盟勞資協議，精算出他缺席球團活動後，所面臨的每項詳細處罰，包括缺席媒體日最高罰款5萬美元（約141萬台幣）；缺席訓練營第1至4天以及之後，分別被罰2500美元（約7萬台幣）、5000美元（約14萬台幣）、7500美元（約21萬台幣）和最高5萬美元（約141萬台幣）。缺席季前賽和前20場例行賽，每場可罰22.7萬美元（約639萬台幣）；至於第21場至82場例行賽，每場可罰30萬美元。

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此外，B.西蒙斯日前應該收到825萬美元（約2.3億台幣）的本季第2期薪資，但七六人已把這筆錢匯入第三方代管帳戶，他若持續缺賽，正好直接從帳戶扣罰款，可以預期的是，歹戲拖棚再耗下去，B.西蒙斯的損失恐將越來越大。

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