全大運》與傷共存！「黃金右臂」鄭兆村完成男子標槍二連霸

鄭兆村完成全大運男子標槍二連霸。（運促會提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕「黃金右臂」鄭兆村在東京奧運失利，現在又發生傷勢問題，只是他還是得重新出發，今日在110年全大運公開男生組標槍決賽以70公尺36摘金，完成個人首次全大運的二連霸。

鄭兆村過去受傷勢影響，多屆全大運都缺席，即使參加，成績也不出色，尤其2016年全大運丟1次就傷到右膝半月板，征戰里約奧運的希望直接破碎。他2017年浴火重生，代表輔仁大學以79公尺87終結勁敵黃士峰6連霸，奪生涯全大運首金，在去年代表國立體大摘金，如今更完成連霸。

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事實上，鄭兆村在奧運結束後就發現右手受傷，但有比賽就得把握，因此這次全大運再度亮相，只是整體成績他自評「剛好及格」，畢竟前兩擲僅61公尺85、66公尺61，直到第4次才突破70公尺大關，最後兩次試擲就見好就收，再來他將準備兩週後的全國運動會，看能否與傷共存挑戰四連霸。

鄭兆村完成全大運男子標槍二連霸。（運促會提供）

鄭兆村完成全大運男子標槍二連霸。（運促會提供）

鄭兆村完成全大運男子標槍二連霸。（運促會提供）

鄭兆村完成全大運男子標槍二連霸。（運促會提供）

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