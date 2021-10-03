足球》台中社區幼童賽開踢 明道普林斯頓U8組奪冠

明道普林斯頓在U8組獲得冠軍。（校園社區運動聯盟協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國內疫情趨緩，台中市運動局與校園社區運動聯盟協會首度合辦「110學年社區足球節幼童足球賽」，分「山線、海線、屯區、豐原」四區賽事，本週山線地區率先登場，歷經分組預賽及晉級淘汰賽，U8組明道普林斯頓、U10組旅人用愛發電分別奪下冠軍。

山線地區共有U8、U10兩組17隊參賽，比賽採5人制足球簡易規則，兼顧安全與趣味，引導學童於控、傳、踢球過程中提升肢體協調性。台中近年推廣基層足球有成，各隊實力伯仲間，比賽過程激烈，明道普林斯頓教練邱漢家表示，這座冠軍對球隊士氣提升大有幫助，尤其小組賽0：1 不敵「快樂協和」，小朋友不曾遭遇如此高強度對手，反應及攻防都慢半拍，教練團賽後檢討與全隊溝通調整戰術，此舉果然奏效，冠軍戰利用後場協防牽制對手，前場進攻精準安排站位快速防守反擊，最終奪下冠軍令全隊相當興奮。

請繼續往下閱讀...

明道普林斯頓教練邱漢家（右1）。（校園社區運動聯盟協會提供）

邱漢家在普林斯頓任教已逾15年，在台中教足球也有20年以上資歷，他看到台中足球發展近期倍速成長，從早期學童盃整個中區參賽隊數不足5隊，到現在報名任何全國賽事都超過30隊，該歸功於安聯人壽、山葉機車等企業大力支持。校園社區運動聯盟發起人張武業表示，台中市與聯盟合推「校園社區足球前瞻計畫」，將在大台中29個行政區深入校園，光上學年就有89所學校，平均一週指導近400個班級，預計上下學年培育4000位足球新血，讓台中市成為全台灣最密集的足球城市。

校園社區運動聯盟發起人張武業致詞感謝參與賽事成員。（校園社區運動聯盟協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法