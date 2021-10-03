棒球》黑豹旗改採7局制 衛冕軍平鎮首戰強碰成德

中信盃青棒賽將將於10月24日開打，昨天進行賽程抽籤，由成功高中黃宇安（左起）、平鎮高中曾子祐、南英商工陳煜盛、和美高中陳品薰代表抽出各區對戰組合。（中信銀行提供）

〔體育中心／綜合報導〕2021年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，將於10月24日起點燃戰火，今天舉辦線上抽籤直播，衛冕軍平鎮高中將對上去年第4名的成德高中。

本屆黑豹旗共有192支球隊、超過3000名選手參賽共襄盛舉，更首度有五專學校加入，儘管受疫情影響，本屆參賽學校數減少，仍有7支「新力軍」加入中信盃黑豹旗行列，分別為臺北市海洋科技大學、臺北市臺北商業大學、臺北市康橋國際學校、新北市中華商海、新北市辭修中學、宜蘭縣慈心華德實驗高中、桃園市大興高中，其中包含兩支五專學校，而去年因人數不足無法參賽的馬公高中，今年則與澎湖海事共組聯隊，重返中信盃黑豹旗的戰場。分區預賽分為北1區71隊、北2區32隊、中區43隊、南區46隊。

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黑豹旗官方2日進行線上教練會議，今年比賽因應國際棒壘總會的國際賽賽制，比賽改打7局制。此外，加速比賽特別規定也有變動，修改為「比數3局相差20分，4局相差15分，5局相差10分，即截止比賽。」而所有隊職員須全程配戴口罩，並與人保持戶外1公尺之社交距離，因應防疫期間，比賽期間不開放觀眾進場。

今天舉辦線上抽籤直播，尋求3連霸的平鎮高中在北2區首戰就是一場硬仗，將對上去年第4名成德高中；去年亞軍新北市穀保家商在北1區要先對上木棒組的花蓮體中。

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