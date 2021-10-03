晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》黑豹旗改採7局制 衛冕軍平鎮首戰強碰成德

2021/10/03 20:39

中信盃青棒賽將將於10月24日開打，昨天進行賽程抽籤，由成功高中黃宇安（左起）、平鎮高中曾子祐、南英商工陳煜盛、和美高中陳品薰代表抽出各區對戰組合。（中信銀行提供）

〔體育中心／綜合報導〕2021年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，將於10月24日起點燃戰火，今天舉辦線上抽籤直播，衛冕軍平鎮高中將對上去年第4名的成德高中。

本屆黑豹旗共有192支球隊、超過3000名選手參賽共襄盛舉，更首度有五專學校加入，儘管受疫情影響，本屆參賽學校數減少，仍有7支「新力軍」加入中信盃黑豹旗行列，分別為臺北市海洋科技大學、臺北市臺北商業大學、臺北市康橋國際學校、新北市中華商海、新北市辭修中學、宜蘭縣慈心華德實驗高中、桃園市大興高中，其中包含兩支五專學校，而去年因人數不足無法參賽的馬公高中，今年則與澎湖海事共組聯隊，重返中信盃黑豹旗的戰場。分區預賽分為北1區71隊、北2區32隊、中區43隊、南區46隊。

黑豹旗官方2日進行線上教練會議，今年比賽因應國際棒壘總會的國際賽賽制，比賽改打7局制。此外，加速比賽特別規定也有變動，修改為「比數3局相差20分，4局相差15分，5局相差10分，即截止比賽。」而所有隊職員須全程配戴口罩，並與人保持戶外1公尺之社交距離，因應防疫期間，比賽期間不開放觀眾進場。

今天舉辦線上抽籤直播，尋求3連霸的平鎮高中在北2區首戰就是一場硬仗，將對上去年第4名成德高中；去年亞軍新北市穀保家商在北1區要先對上木棒組的花蓮體中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。