中職》打線連兩戰大破左投 獅隊周末2連勝

統一獅陳重廷敲出二分全壘打，單場3分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊昨10:5擊敗陳冠宇掛帥的樂天桃猿，昨面對富邦悍將陳仕朋，打線也發有所發揮，加上洋投猛威爾6局失2分優質先發，獅隊終場8:3擊敗富邦悍將，周末「廟宇季」連取兩勝。

獅隊面對陳仕朋，2局靠陳重廷高飛犧牲打先馳得點，3局下悍將中外野手申皓瑋發生失誤後，林靖凱馬上敲安送回打點，該半局獅隊連6打席上壘、灌進4分。陳重廷5局下的本季首轟，更幫助獅隊拉大比分差距。

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獅隊先發投手猛威爾則是交出6局好投，雖然6局上被楊瑞承、申皓瑋安打，單局失2分，但仍交出優質先發成績，6局113球，被擊出6支安打、送出6三振。

統一獅先發投手猛威爾。（記者陳志曲攝）

獅隊總教練林岳平說，猛威爾其實狀況還有進步空間：「用球數有點多，對方有些紮實擊球剛好打進手套，整體來說前一場狀況反而較好。天氣溼熱導致他容易流汗，難以應付，球隊也盡量幫忙他。」

打線近兩場發揮不錯，餅總認為關鍵在老將陳鏞基找回狀況，及後段棒次的發揮，「基哥這兩場，關鍵時刻都有發揮。這幾場球隊也比較不會只依賴中心棒次林安可、蘇智傑他們，後段棒次的串聯很重要。」

陳鏞基。（記者陳志曲攝）

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