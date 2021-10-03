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桌球亞錦賽》劉馨尹／鄭先知擊敗新加坡組合 闖4強保底銅牌

2021/10/03 20:50

劉馨尹／鄭先知闖進4強保底銅牌。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕劉馨尹／鄭先知今天在亞洲錦標賽女雙8強，以3：1力退新加坡組合林葉／王歆茹，取得女雙4強入場券，同時也確定至少銅牌入袋。

鄭先知原先和陳思羽搭檔，更高居世界排名第4，但本屆亞錦賽兩人並未合作。鄭先知亞錦賽改和同為國泰隊的劉馨尹攜手出擊，兩人在16強以3：1收拾烏茲別克組合，今日遇到林葉／王歆茹，以11：6、8：11、11：7、11：8脫穎而出。

即使改和劉馨尹合拍，但兩人其實在賽前就有一定的默契及共識，鄭先知透露，「我們就單純的看待是一場比賽，不會想說是8強賽，盡量不給自己太多心理負擔，當然在場上就是要拚，不管遇到什麼困難就是給彼此堅定的眼神，持續的溝通。」

值得一提的是，「台灣一姊」鄭怡靜雖然沒有出征亞錦賽，但還是很關心隊友的賽事，在賽前還特地傳訊息給鄭先知，期待她能在女雙帶回一塊獎牌，如今鄭先知、劉馨尹真的連過兩關晉級4強，確定能替台灣至少拿下銅牌。

台灣女雙在亞錦賽已許久未有奪牌紀錄，前次奪牌是游鳳芸／崔秀里在1996年奪銅，而劉馨尹／鄭先知相隔25年挺進4強，在後天（5日）於4強遭遇香港第一女雙、世界排名第7的杜凱琹／李皓晴。

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