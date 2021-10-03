騎士武藝在臺灣 歐洲武術嘉年華熱血登場

長劍刺劍雙料冠軍劉宗恩（右）、刺劍亞軍方子平（中）、長劍亞軍陳崇崢（左）。（歐洲武術協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華史實歐洲武術聯盟10月2日至3日於三重溪尾街的武術場館舉辦史實歐洲武術（HEMA）年度盛會「2021 Clash of Steel史實歐洲武術嘉年華」，活動中除了有探討武術歷史、文化的課程及實作演練外，更有精彩刺激的長劍及刺劍對抗賽，讓學員們化身歐洲騎士，體驗揮劍習武的樂趣。

今年「Clash of Steel」由亞洲首位認證歐洲武術家—伊塞爾率領專業師資授課，由淺入深地介紹HEMA運動的各種知識面向，內容包含了長劍、軍刀、小劍、大劍、戰斧以及歐洲戰史與概論，讓學員不論程度深淺、男女老少都能夠有所收穫。史實歐洲武術聯盟理事長方子平表示「疫情肆虐讓許多武術場館跟活動都被迫停辦，今年嘉年華會也不得不縮減規模，但仍想

請繼續往下閱讀...

HEMA運動推廣給全民認識，因此這次跟達克運動合作，希望藉由網路直播長劍及刺劍賽事，讓大家透過螢幕也能感受HEMA的魅力。

長劍冠軍劉宗恩（左）、亞軍陳崇崢（右）。（歐洲武術協會提供）

第二日下午的長劍及刺劍對抗賽讓學員們眼睛為之一亮，除了能近距離觀看電影中的刀劍對決外，還能親自上場體驗劍與劍碰撞的刺激快感，主辦單位也提供護具及兵器租借，讓初階學員能全副武裝應戰，經過激烈的預賽及淘汰賽，最終由劉宗恩奪得雙料冠軍，成為本屆賽事的最大贏家，長劍對抗賽亞軍由陳崇崢奪下，而刺劍則由主辦人方子平贏得亞軍。

「Clash of Steel史實歐洲武術嘉年華」為臺灣HEMA愛好者相當重視的年度盛會，不僅吸引全台各地的同好齊聚一堂，往年更有香港、新加坡、印尼等國外同好前來切磋交流，成為亞洲HEMA活動重要的一站。而為了讓更多人能夠認識HEMA運動，中華史實歐洲武術聯盟除了在武術館開設體驗課程外，也積極與學校合作成立社團，期望更多人體驗HEMA迷人的魅力後，能一起加入推廣的行列。

刺劍冠軍劉宗恩（右）、亞軍方子平（左）。（歐洲武術協會提供）

2021史實歐洲武術嘉年華，伊賽爾教練親自授課。（歐洲武術協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法