中職》宋晟睿6星級守備又敲生涯首轟 中信兄弟逆轉勝味全龍

兄弟宋晟睿美技守備，並敲出生涯首轟，助隊友陳琥拿下勝投，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕宋晟睿演出沒收全壘打的6星級守備，隨即擊出生涯首轟扳平比數，帶動中信兄弟於6局下狂攻10人次鯨吞6分，以7：3逆轉勝味全龍。

宋晟睿6局上等在牆前算準時間跳起，凌空沒收吉力吉撈．鞏冠眼看是2分彈的深遠飛球，並回傳內野形成雙殺，瞬間瓦解龍隊眼看要以4：1擴大領先的攻勢。

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宋晟睿指出，第一時間以為是全壘打，站在原地看準球跳躍，沒想到竟然會接到，然後傳回內野拚雙殺，「以前從沒這樣接過，但我沒有時間去興奮，一定要馬上做下一個動作。」

兄弟宋晟睿美技守備，並敲出生涯首轟，助隊友陳琥拿下勝投，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

宋晟睿6局下率先打擊敲出陽春彈，他表示，攻守交換後馬上專注在打擊，掌握到直球出手卻不覺得會出去，跑壘時一直盯著球看，生涯首轟球會放在盒子裡收藏。

宋晟睿拿到生涯首轟球。（中信球團提供）

總教練林威助認為，美技守備後馬上打全壘打，類似氣氛曾經看過，宋晟睿有實力，腳程與守備都不錯，以後會是很常製造話題的選手。

兄弟宋晟睿美技守備，並敲出生涯首轟，助隊友陳琥拿下勝投，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

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