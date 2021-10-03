蘇迪曼盃》陳雨菲直落二輸球沒差 中國擊敗日本締2連霸

陳雨菲直落二不敵山口茜，中國最終仍以3：1擊敗日本締2連霸。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2021年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽冠軍戰今登場，由連續14屆闖進決賽的衛冕軍中國遇上日本，最終中國以3：1擊敗日本完成2連霸，奪下蘇迪曼盃隊史第12冠。

中國隊在1995年闖進決賽後，隨後每屆都鎖定決賽門票，2017年不敵南韓中斷7連霸，上屆捲土重來直落三擊退日本再度奪冠，兩隊本屆冠軍戰再度碰頭，第一點由中國男雙何濟庭／周昊東打頭陣，以21：17、14：21、21：16擊敗世界排名16的日本組合保木卓朗／小林優吾，先馳得點。

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第2點由東奧女單金牌陳雨菲對決世界排名第5的山口茜，兩人過去18次交手，山口茜以10勝8負居上風。兩人今再度同場較勁，山口茜以21：19、21：16直落二獲勝，幫助日本扳平戰局。

桃田賢斗不敵石宇奇。（歐新社）

日本第3點推出世界球王桃田賢斗，迎戰世界排名第10的石宇奇，盼能搶下關鍵一點，可惜最後以13：21、21：8、12：21落敗，中國取得2：1聽牌優勢。

中國東奧銀牌組合賈一凡／陳清晨在第4點對上日本女雙松本麻佑/松友美佐紀，以21：17、21：16直落二贏球，幫助中國隊完成衛冕。

山口茜。（歐新社）

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