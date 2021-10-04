NBA》「一眉哥」小試身手拿6分 湖人熱身賽首戰慘輸籃網

湖人招牌球星A.戴維斯在熱身賽首戰僅上場11分鐘、小試身手拿下6分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新球季熱身賽今登場，湖人熱身賽首戰就是對決強敵籃網，紫金大軍休賽季重兵補強，讓外界期待已久，不過今籃網「三巨頭」全沒上場，湖人三星僅有A.戴維斯（Anthony Davis）一人亮相，且只在首節小試身手，最後湖人以97：123輸球。

為新賽季揭開序幕，首場熱身賽就安排兩大強權對決，由湖人交鋒籃網，紫金大軍休賽季重兵補強，這場熱身賽也備受外界關，不過昨天受訪時湖人主帥沃格爾（Frank Vogel）透露，此役將有許多主力球員休兵。

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果然今天湖人一哥詹姆斯（LeBron James）以及兩為新外援魏斯布魯克（Russell Westbrook）、安東尼（Carmelo Anthony）全都沒有上場，A.戴維斯雖然先發出賽，但只打了第一節，上場11分鐘6投2中拿下6分，中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）繳出11分6籃板，但6犯畢業提前下場，而紫金軍此役表現最為亮眼的則是12投6中、三分球6投3中，拿下全隊最高15分的新同學孟克（Malik Monk）。

湖人一哥詹姆斯和新外援魏斯布魯克此役皆沒有出賽。（今日美國）

而籃網「三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）此役也都沒上場，另外J.哈里斯（Joe Harris）、米爾斯（Patty Mills）、葛瑞芬（Blake Griffin）也同樣都缺席。

籃網此役則是6人得分上雙，新秀C.湯瑪斯（Cam Thomas）繳出全場最高的21分4籃板，另一位菜鳥杜克（David Duke Jr. ）也貢獻13分7籃板和3抄截，老將P.米爾塞普（Paul Millsap）10分10籃板繳出，「雙十」成績，上季因心臟問題退役、本季又重新回歸籃網的艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）則拿下6分4籃板3助攻，

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