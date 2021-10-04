MLB》台灣第一人！ 張育成夯本季第9轟完美收官（影音）

Yu Chang - Cleveland Indians （9） pic.twitter.com/ylSUGteikq — MLB HR Videos （@MLBHRVideos） October 3, 2021

〔體育中心／綜合報導〕印地安人賽季最終戰對上遊騎兵，張育成今天擔任先發第5棒一壘手，敲出一發中外野2分砲，本季第9轟助隊以6：0快意取勝，為今年賽季劃下美好句點。

張育成。（USA TODAY Sports）

印第安人前4局就打下4分領先，張育成在第5局一壘有人面對對方右投佛提紐維奇（Mike Foltynewicz），於滿球數掌握一記偏高的92英哩速球，扛出左中外野大牆。根據《Statcast》統計，這發全壘打擊球初速96.9英哩、飛行距離385英呎，助隊再度擴大領先。

請繼續往下閱讀...

張育成本場4打數敲出1安打就是全壘打，印地安人無緣季後賽，因此這場比賽也是他的本季最終戰，他今年出賽89場，237打數敲出54安打，打擊率.228，還有9轟和39分打點，OPS.693成績皆寫下生涯新高。出賽數以及開轟數都是大聯盟台將歷年之最。

印地安人隊明年賽季將更名守護者（Guardians，暫譯），1915年起使用的印地安人隊名正式走入歷史。張育成賽後也在推特上用英文寫下，「謝謝你克里夫蘭，我非常感恩自己能夠待在這個團隊，他們引導我渡過低潮，讓我明白自己的能力何在，謝謝各位的支持，上帝保佑，祝有個美好的休賽季。」

張育成。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法