晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平爭奪戰上演？是否談延長合約本人回應了

2021/10/04 09:14

日籍「二刀流」好手大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍「二刀流」好手大谷翔平本季大放異彩，不過所屬的天使隊卻仍無緣季後賽，近期續留的問題也引起熱議，而目前根據美媒的報導，大谷似乎有願意繼續留在天使。

大谷上週被媒體問到關於續留的問題，表示喜歡天使、球迷以及球隊氣氛，不過也直言「想贏球」，綜合《橙縣紀事報》記者Jeff Fletcher及《洛杉磯時報》的報導，大谷今日賽前表示非常樂意和天使隊談延長合約，他說：「當然願意（談延長），天使球團在過去4年裡培育支持了我很多，我想我當然會以開放的態度跟他們談續留。」

大谷今日在今日與水手的比賽中，擔任先發第一棒指定打擊，首打席就敲出本季第46轟，以3打數1安打、2保送2三振的成績為本季最後一戰畫下句點。

本季大谷「二刀流」旋風席捲全聯盟，投打兩端都有優異表現，打擊方面以155場出賽138支安打、46轟、100分打點、26次盜壘成功、打擊率.257作收，投手方面則拿下9勝2敗，防禦率3.18，130.1局投球有156次三振。

大谷本季前與天使簽下2年850萬美元（約2.4億新台幣）合約避免薪資仲裁，本季年薪僅300萬美元，明年550萬美元，最快會在2023年球季結束投身自由市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。