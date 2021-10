MLB》大谷翔平爭奪戰上演？是否談延長合約本人回應了

日籍「二刀流」好手大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕日籍「二刀流」好手大谷翔平本季大放異彩,不過所屬的天使隊卻仍無緣季後賽,近期續留的問題也引起熱議,而目前根據美媒的報導,大谷似乎有願意繼續留在天使。

大谷上週被媒體問到關於續留的問題,表示喜歡天使、球迷以及球隊氣氛,不過也直言「想贏球」,綜合《橙縣紀事報》記者Jeff Fletcher及《洛杉磯時報》的報導,大谷今日賽前表示非常樂意和天使隊談延長合約,他說:「當然願意(談延長),天使球團在過去4年裡培育支持了我很多,我想我當然會以開放的態度跟他們談續留。」

大谷今日在今日與水手的比賽中,擔任先發第一棒指定打擊,首打席就敲出本季第46轟,以3打數1安打、2保送2三振的成績為本季最後一戰畫下句點。

本季大谷「二刀流」旋風席捲全聯盟,投打兩端都有優異表現,打擊方面以155場出賽138支安打、46轟、100分打點、26次盜壘成功、打擊率.257作收,投手方面則拿下9勝2敗,防禦率3.18,130.1局投球有156次三振。

大谷本季前與天使簽下2年850萬美元(約2.4億新台幣)合約避免薪資仲裁,本季年薪僅300萬美元,明年550萬美元,最快會在2023年球季結束投身自由市場。

Shohei Ohtani said he is "very open" to negotiating an extension this winter. #Angels