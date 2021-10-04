MLB》收官戰寫鬼神紀錄 球迷嘆：大谷=鈴木一朗+松井秀喜

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流人氣球星大谷翔平今在本季最終戰敲出第46轟，最後雖無緣壘打王，但他本季累積100分打點仍，成為繼「酷斯拉」松井秀喜後在大聯盟單季達到百打點的日本打者，也讓松井秀喜一度也衝上推特熱搜，不過雖然美國球迷對「酷斯拉」史詩表現讚不絕口，大谷本季所締造另一項創舉卻讓球迷們直呼他根本就是松井秀喜加上鈴木一朗。

本季例行賽最終戰，天使在客場對水手，大谷翔平被排上第1棒DH，結果大谷翔平首局首打席就開轟，相隔11場後，敲出本季第46號全壘打，這轟也讓大谷翔平達成本季第100分打點，成為2007年松井秀喜後，相隔14年日本選手再度達成100打點的紀錄。

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挾著大谷的高人氣，2012年從紐約洋基退休的松井秀喜，今也衝上推特排行榜，1974年出生的松井秀喜，美職10年經歷，2成82打擊率175支全壘打，760分打點，生涯總計507支全壘打，也讓美國球迷再度回味、津津樂道。

「酷斯拉」松井秀喜昔日在美職的創舉迄今仍受球迷津津樂道。（資料照，美聯社）

然而大谷今年卻有著更驚人的表現，除了單季100打點，他今年投球數130.1局、156次三振，137支安打、102分得分，成為大聯盟史上第一位「「Quintuple 100」打者（在投打5數據皆破百），其中單季跑回超過100分的紀錄，更齊名日本名將鈴木一朗。

大谷鬼神級的好表現又再度掀起外國網友熱議，有美國球迷指出「原本就覺得大谷很厲害，但聽到先前單季100打點是松井秀喜創下後，又覺得大谷更厲害」，也有球迷讚嘆大谷同時實現只有鈴木一朗（100得分）和只有松井秀喜（100打點）的紀錄，「大谷翔平=鈴木一朗+松井秀喜」。

鈴木一朗。（資料照，法新社）

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