MLB》紅襪殘忍淘汰藍鳥 22歲全壘打王在休息室震驚難過（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡爭奪戰的結局今天在例行賽最後一天揭曉，紅襪在客場上演大逆轉國民的戲碼，以7：5獲勝，最終以92勝70敗的戰績，相隔3年勇闖季後賽，另一邊藍鳥只能被動接受被淘汰的結局，22歲的全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則是在休息室難過看呆了。

藍鳥小葛雷諾賽後看到球隊被紅襪淘汰，難過不已。（法新社）

紅襪今天在前5局以1：5落後國民，但在第6局追回1分，第7局連下3分追成平手，第9局德弗斯（Rafael Devers）敲出超前2分砲致勝。這一勝也讓藍鳥隊的晉級希望落空，他們今天以12：4大勝金鶯之後，全隊繼續留在球場大螢幕看紅襪國民之戰，只要紅襪輸球他們就還有加賽機會，但最終卻等到了希望破滅。

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德弗斯致勝全壘打助紅襪睽違3年晉級季後賽。（美聯社）

藍鳥隊22歲主砲小葛雷諾今天敲出賽季第48轟，與皇家隊羅培茲並列大聯盟全壘打王，但他不僅MVP可能是要拱手讓給大谷翔平、如今也確定沒有季後賽打，今天他見証紅襪贏球之後孤坐在休息室，看得出相當難過。

本季美聯東區堪稱最殘忍分區，光芒隊以100勝62敗獨占鰲頭，以分區第一晉級季後賽，洋基和紅襪均以92勝70敗，在例行賽最後一天驚險搶下外卡門票，藍鳥隊最終以91勝71敗很可惜遭到淘汰，5隊有4隊均超過90勝。

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